Ruben Aguiar actua hoje em Câmara de Lobos em 'Arts Online'

O cantor madeirense Rúben Aguiar protagoniza a actuação desta segunda-feira do projecto 'Arts Online', em Câmara de Lobos, com a música canção ‘Para ti Pai’.

Ruben André Pinto Aguiar nasceu no Funchal a 18 de Outubro de 1987. Iniciou a sua carreira artística como teclista acompanhando vários cantores. Em 2014 tornou-se o vocalista de uma popular banda madeirense, onde desde então tem animado os principais bares e realizado digressões pelas comunidades madeirenses espalhadas pelo Mundo. Actuou na Austrália, em Jersey, Suíça, França e África do Sul e uma das faixas do seu álbum ‘1963’ chegou a entrar para o top de vendas nacionais.

Em 2016, Ruben Aguiar apostou na sua carreira a solo já com a sua própria banda onde actuou nas maiores festas da Região. Gravou três novos temas originais: ‘Mordo um dedo’, ‘Jessy’ e ‘Para onde estás a olhar’. No ano de 2017 pisou os principais palcos da Região e passou a ser um dos artistas mais requisitados para as festas e eventos regionais.

Os vídeos do projecto 'Arts Online' bem como de outros concertos e eventos especiais estão alojados no portal Cultura Madeira, que poderá aceder através da ligação https://cultura.madeira.gov.pt.