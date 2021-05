Mercado de Automóveis Usados 2021 terá lugar na Praça do Povo

A primeira edição de 2021 do evento 'Mercado de Automóveis Usados', promovido pela Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara do Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM), decorre entre os dias 26 e 30 de Maio, das 10h às 22h.

O evento que conta com nove concessionários - Autocrescente, Carxop, Eco Car, Funchal Motors, Madeira Auto Car, Madeira Motores, Mantão Automóveis, SF Auto e Solauto - acontece pela primeira vez no Cais 8 – Praça do Povo, a entrada é gratuita.

O Mercado de Usados terá 250 viaturas em exposição, os visitantes poderão fazer um 'test drive' e obter financiamento na hora.

Duarte Reis, presidente de mesa da secção das multimarcas de automóveis e reparadores independentes da ACIF-CCIM, garantiu que todos os automóveis "são certificados em vários pontos, tanto a nível de mecânica, pintura como a nível de documentação" e têm garantia de dois anos.

Palavras proferidas à margem da conferência de impressa de apresentação do evento, que foi também presidida por Assis Correia, secretário-geral da ACIF-CCIM.

A venda de automóveis usados registou um decréscimo no ano de 2020 na ordem dos 60% face a 2019, relativamente ao primeiro trimestre de 2021 a quebra foi de 50% em comparação com o mesmo período de 2020. Segundo o presidente da mesa de automóveis da ACIF, o sector começou a notar um acréscimo na procura por automóveis usados desde Abril de 2021, a espectativa é que a demanda se mantenha.

Duarte Reis demonstrou-se confiante quanto ao evento, que acontece pela primeira vez na baixa do Funchal.

Nas edições anteriores foram vendidos 150 veículos no Mercado de Usados.