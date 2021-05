Câmara de Lobos cria paragens 'Kiss & Ride' junto às escolas do centro do Estreito

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos criou duas paragens 'Kiss & Ride' junto às escolas do centro da freguesia do Estreito. A ideia da criação deste tipo de paragem no concelho partiu de uma turma de 6.º ano da Escola Básica dos 2.º e 3º. Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos, apresentada ao executivo em Junho de 2019. Esta paragem permitirá aos encarregados de educação deixar e recolher os seus educandos de forma segura à porta da escola, melhorando a mobilidade na artéria central da freguesia.

O Kiss & Ride constitui-se como paragem de curta duração, para recolha e largada de passageiros em zonas de grande fluxo automóvel, como é o caso da rua João Augusto de Ornelas onde se situam dois estabelecimentos escolares confinantes e que nas horas de início e termo das actividades letivas apresentava alguns constrangimentos a nível de circulação e de segurança para os alunos que se dirigiam a estas escolas em viatura particular.

Na visita efetuada ao local, o presidente da autarquia Pedro Coelho, destacou o papel fundamental dos alunos na criação desta plataforma: Esta foi uma ideia que partiu exclusivamente dos alunos em articulação com a sua professora de EVT. A ideia foi apresentada pelos mesmos com recurso a uma maquete que criaram na disciplina. Este é um exemplo de participação ativa destes alunos que, de forma espontânea, detetaram uma situação que podia ser melhorada e apresentaram à autarquia uma solução”.

A Câmara procedeu ao estudo de viabilidade procedendo à sua implementação. “Queríamos ter implementado esta ideia dos alunos já no decorrer do ano letivo 2019/2020, mas tal não foi possível devido aos constrangimentos criados pela pandemia que resultaram na interrupção das aulas presenciais" referiu o autarca.

O município espera que esta participação espontânea dos jovens da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos, sirva de exemplo para todos os cidadãos. “A CMCL, seguindo a sua política de participação ativa da comunidade, está aberta a todos os contributos que a população possa dar, fora das plataformas participativas criadas para o efeito. As mesmas serão analisadas em termos da sua viabilidade e implementadas caso se verifique a sua pertinência e haja fundos para tal”, concluiu Pedro Coelho.