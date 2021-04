Três casos de covid-19 na 'Bartolomeu Perestrelo'

No reporte diário da covid-19 feito pela secretaria regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) há três novos casos na Escola Básica do 1.º, 2.º e 3.º ciclos/PE Bartolomeu Perestrelo, no Funchal.

De acordo com Rosário Brazão, do Conselho Executivo daquele estabelecimento de ensino, os casos não têm relação entre si. Este facto leva a docente a referir que tudo aponta para que as infecções não tenham sido contraídas na escola, um pouco à semelhança do que tem acontecido desde o início da pandemia.

Dois alunos e uma criança de anos distintos testaram positivo, afectando as respectivas turmas. Passam a cumprir isolamento profilático 51 alunos, dois docentes, quatro educadoras e cinco funcionários não docentes, até indicação em contrário por parte das autoridades de saúde.

Hoje, de acordo com a informação veiculada pela SRE, regressaram ao regime de aulas presenciais uma sala, num total de 30 crianças, duas educadoras e duas auxiliares, na Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Ribeira Brava.