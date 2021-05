Veja o vídeo 'D'Ká ( se cria, se faz)!' com os Colchetes D´Alfaiate

Os Colchetes D´Alfaiate encerram o ciclo de vídeos do 'D´Ká ( se cria, se faz)!', projecto promovido pela Gera – Produções de Eventos, que conta com o apoio da Secretaria Regional de Turismo e Cultura através da Direcção Regional da Cultura.

O grupo, que pode ficar a conhecer melhor através deste vídeo, nasceu no final do ano 2019, na Madeira.

'O Diabo Leva-te', 'A Jóia da Coroa', 'Onde é que há Festa Hoje?' e 'Pega Na Enxada' são os temas que a banda já lançou.

Além dos originais, os Colchetes D’Alfaiate também possuem no seu reportório alguns 'covers' seleccionados pelo seu ritmo frenético e de grande entretenimento.

Neste mês de Maio, o grupo estará em estúdio a gravar o seu primeiro trabalho discográfico com nove temas originais.

A banda tem como objectivo o reconhecimento a nível nacional e promete trabalhar afincadamente para atingir esse desiderato, conscientes das muitas dificuldades que irão enfrentar.

Dos Colchetes D’Alfaiate fazem parte músicos reconhecidos do panorama musical regional, como Cláudio Aguiar no baixo eléctrico, Denis Rodrigues no trombone, percussão e voz, Duarte Salgado na bateria e percussão, Vítor Abreu na guitarra eléctrica e voz e ainda Juan Freitas no piano.

Recorde-se que o projecto 'D’Ká (se cria, se faz)!' teve o seu início a 10 de Abril e visava dar voz aos projectos musicais de talentos madeirenses. No total foram oito vídeos, com a participação de 34 músicos, que apresentaram as suas criações e falaram do seu percurso e opções musicais.

O projecto era apresentado aos fins-de-semana, a partir das 19 horas, nas plataformas digitais da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.