Há vinte anos, o negócio da imigração era notícia no DIÁRIO

As fortunas que alguns intermediários faziam a arranjar contratos de trabalhos na Madeira para imigrantes, sobretudo vindos de países do Leste da Europa, foram destaque na edição impressa do DIÁRIO de 3 de Maio de 2001.

Na edição de há duas décadas, o DIÁRIO noticiava que "dezenas de imigrantes estrangeiros, designadamente oriundos de países de Leste, estão a pagar avultadas quantias monetárias a intermediários que actuam na Madeira, para que estes lhes arranjem contratos de trabalho que possibilitem a concessão das tão desejadas autorizações de permanência. Em Lisboa um contrato pode custar 250 contos ou mais. Na Madeira presume-se que os custos de um contrato também andarão próximo destes valores."

No trabalho publicado, era relatada pelos jornalistas do DIÁRIO "uma transacção que, tudo o indica, estará relacionada com esta actividade."

Na edição do DIÁRIO de 3 de Maio de 2001, era também noticiado que a Associação Cultural Ilhas do Atlântico já tinha dirigentes e que o açoriano Onésimo Teotónio de Almeida iria presidir à mesma, com os corpos gerentes a serem empossados no dia seguinte.

A festa do Desporto Escolar com a presença da atleta Manuela Machado e o facto de PSD e PS estarem de acordo no facto do Ribeiro Frio não dever acolher mais nenhum grande investimento turístico, foram também notícia há duas décadas.

Descarregue aqui a primeira página do DIÁRIO de 3 de Maio de 2001 e recorde estas e outras notícias