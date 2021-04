Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga hoje a primeira estimativa rápida sobre a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre do ano, marcado pelo confinamento devido à pandemia de covid-19.

Ao contrário do sucedido no primeiro trimestre de 2020, em que os efeitos do confinamento apenas se fizeram sentir a partir de março, este ano o confinamento prolongou-se praticamente por todo o trimestre.

Nos primeiros três meses do ano passado, e apesar dos maiores efeitos terem surgido apenas em março, o PIB recuou 2,2% face ao mesmo período de 2019, tendo os maiores efeitos se sentido no segundo trimestre, em que a economia portuguesa caiu 16,3%.

No conjunto do ano, a economia portuguesa acabou por cair 7,6% em volume, "refletindo os efeitos marcadamente adversos da pandemia covid-19 sobre a atividade económica", segundo o INE.

Em Lisboa, a Câmara Municipal apresenta um novo conjunto de medidas de apoio financeiro às empresas, famílias e setores cultural e social da cidade.

Esta será a 3.ª fase do programa Lisboa Protege, o fundo municipal criado para minorar o impacto económico e social da pandemia de covid-19 e consequentes confinamentos, que levaram ao encerramento da atividade económica.

Na terça-feira, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, adiantou que a autarquia quer que esta "terceira tranche" chegue, "de forma simples e desburocratizada" às empresas, porque "este processo de retoma gradual está a ser particularmente difícil e particularmente exigente para muitas empresas do comércio e da restauração".

Nas duas fases anteriores do Programa Lisboa Protege, os apoios a fundo perdido abrangeram "4.098 entidades que já receberam o valor da primeira tranche" e "3.581 que já receberam o valor da segunda tranche, no valor total de pagamentos já efetuados de 22 milhões de euros", segundo o autarca.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, recebe a ópera "Rusalka", de Antonín Dvorák, em versão concerto, com direção musical de Graeme Jenkins.

Definido como "um conto de fadas lírico", "Rusalka" é protagonizada por Dora Rodrigues, tem libreto de Jaroslav Kvapil e refere-se a um "espírito feminino das águas na mitologia eslava".

Com o Coro do São Carlos e a Orquestra Sinfónica Portuguesa, a ópera é levada a palco hoje e dia 04 de maio às 19:00, acontecendo também no domingo às 10:00.

DESPORTO

O FC Porto vai procurar vencer na receção ao Famalicão, em jogo da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, para pressionar o líder Sporting, enquanto o Benfica entra em campo em Tondela com os olhos no segundo lugar.

Os 'dragões', que na última jornada empataram com o Moreirense (1-1), estão no segundo lugar da I Liga, com 67 pontos, a seis do líder Sporting, e vão tentar reduzir a diferença e colocar pressão nos 'leões', que apenas entram em campo no sábado, na receção ao lanterna-vermelha Nacional.

O FC Porto, que não perde no campeonato há 23 jogos, vai receber o Famalicão, que vem de dois jogos sem perder (uma vitória e um empate) e está 12.º lugar, com 31 pontos, em jogo agendado para as 21:15, no Estádio do Dragão, no Porto.

Os 'dragões' não vão poder contar no banco de suplentes com o treinador Sérgio Conceição, que foi suspenso por 21 dias devido à expulsão em Moreira de Cónegos.

Antes, o Benfica, que está em terceiro a quatro pontos do FC Porto e a 10 do Sporting, vai deslocar-se ao terreno Tondela, nono classificado, com 35 pontos, em partida com início marcado para as 19:00.

O Autódromo do Algarve vai acolher as primeiras sessões de treinos livres para o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, terceira prova da temporada, que se disputa no domingo no circuito de Portimão.

Pelo segundo ano consecutivo, aquele autódromo vai receber o 'circo' da Fórmula 1, estando em competição 20 pilotos, que vão dar início à primeira sessão de treinos livres a partir das 11:30, disputando-se a segunda sessão a partir das 15:00.

O britânico Lewis Hamilton, em Mercedes, chega à prova portuguesa na liderança da classificação, com 44 pontos, mais um do que o holandês Max Verstappen (Red Bull).

ECONOMIA

Os acionistas da Pharol votam em assembleia-geral a alteração dos estatutos da empresa para suprimir as limitações quantitativas ao exercício do direito de voto (blindagem), eliminar disposições caducadas, evitar a repetição de disposições legais e corrigir inconsistências.

Além disso, os detentores de títulos irão "deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e as contas individuais, relativos ao exercício de 2020", bem como "sobre o relatório de gestão, o balanço e as contas consolidados" de 2020.

Os acionistas vão ainda votar a "proposta de aplicação de resultados", apreciar a administração e da fiscalização da empresa, deliberar sobre a eleição dos membros dos órgãos sociais e da comissão de vencimentos para o triénio 2021-2023 e sobre a eleição do revisor oficial de contas efetivo e suplente.

Por fim, a reunião magna irá "deliberar sobre a aquisição e a alienação de ações próprias" e "sobre a declaração da comissão de vencimentos relativa à política de remunerações dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da sociedade".

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, encontra-se com o Presidente angolano, João Lourenço, e visita um centro de vacinação contra a covid-19.

Charles Michel, que chegou na quinta-feira à noite a Luanda, proveniente de Kinshasa (República Democrática do Congo), vai visitar o centro de vacinação Paz Flor e será recebido por João Lourenço no palácio presidencial, na Cidade Alta.

Dos tópicos que deverão ser abordados entre os dois responsáveis, destacam-se a iniciativa Covax, que conta entre os seus principais financiadores a União Europeia (UE), as relações EU-Angola e a segurança regional, de acordo com as fontes contactadas pela Lusa.

O presidente do Conselho Europeu regressa a Bruxelas depois de almoço.

Angola foi um dos primeiros países africanos a receber vacinas doadas no âmbito da iniciativa Covax, promovida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que pretende garantir o acesso equitativo à vacina contra a covid-19, e já permitiu imunizar cerca de 500 mil pessoas.

O Ministério da Saúde de Moçambique lança o Inquérito Nacional sobre o Impacto do HIV/sida (Insida), um estudo que vai abranger 11.058 agregados familiares no país, anunciou o Instituto Nacional de Saúde (INS).

Com o inquérito, de base comunitária, as autoridades de saúde moçambicanas pretendem "avaliar o impacto dos serviços de prevenção, cuidados e tratamento" da doença no país, referiu o INS em nota enviada à comunicação social.

O Insida, que vai decorrer até novembro, será lançado na província de Gaza, no sul do país, numa cerimónia dirigida pelo ministro da Saúde moçambicano, Armindo Tiago.

Segundo o INS, durante o processo, vão ser entrevistados um total de 23.877 pessoas e testadas para o HIV cerca de 19.006 cidadãos com pelo menos 15 anos.

"O inquérito irá decorrer em duas fases, sendo que a primeira irá abranger seis províncias, nomeadamente: cidade e província de Maputo, Gaza, Inhambane, Sofala e Manica", adiantou o INS.

SOCIEDADE

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, preside hoje em Vendas Novas, distrito de Évora, à cerimónia de assinatura de protocolos de constituição de 60 Equipas de Intervenção Permanente (EIP) nas corporações de bombeiros voluntários.

Os protocolos são celebrados entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), as autarquias e as associações humanitárias de bombeiros e visam, segundo o Ministério da Administração Interna, melhorar as condições de prevenção e socorro face a acidentes e catástrofes.

Criadas em 2001, as EIP são constituídas cada uma por cinco elementos altamente especializados em diferentes cenários e que estão em permanência nos quartéis de bombeiros para ocorrer a qualquer situação de urgência e emergência registada em cada concelho.

Em 2020, faziam parte do dispositivo de incêndios 322 EIP, compostas por 1.610 elementos.