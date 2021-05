Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

Os trabalhadores do setor ferroviário vão estar em greve às horas extra a partir hoje e até 17 de maio, reivindicando a valorização dos salários, numa ação que a CP admite que possa causar "atrasos e supressões".

A greve foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF), afeto à CGTP, que acusou a administração da CP e o Governo de realizarem "manobras de diversão" em negociações em que "impera a chantagem e intransigência".

"Com a orientação dos governos, as empresas recorrem insistentemente ao trabalho extraordinário para tentar criar a ilusão nos trabalhadores que têm um ótimo salário, quando é precisamente o contrário", lamentou o SNTSF, em comunicado.

Face à greve dos trabalhadores às horas extraordinárias, a CP alertou para a possibilidade de ocorrência de "alguns atrasos e supressões, a nível nacional", apesar de prever realizar a "larga maioria" dos comboios.

Os clientes com bilhetes para viajar em comboios alfa pendular, intercidades, interegional e regional podem pedir o reembolso do valor total ou a sua revalidação, sem custos.

O dia da Defesa Nacional é retomado hoje, depois de ter sido interrompido por duas vezes desde o ano passado devido à pandemia de covid-19.

A 17.ª edição do dia da Defesa Nacional vai levar 90.068 jovens com mais de 18 anos, entre hoje e 17 de dezembro de 2021, a cinco unidades militares do país para os sensibilizar sobre a função das Forças Armadas, segundo um comunicado do Ministério da Defesa.

A iniciativa vai decorrer na Escola de Fuzileiros (Barreiro), na Base Aérea Nº. 5 (Monte Real), na Unidade de Apoio do Comando de Pessoal (Vila Nova de Gaia), no Regimento de Infantaria N.º 19 (Chaves) e no Regimento de Guarnição N.º 3 (Funchal).

Segundo o Ministério da Defesa Nacional, serão respeitadas "todas as medidas gerais de proteção da saúde pública".

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Um conjunto de dez obras da coleção do Novo Banco, de artistas como Graça Morais e Noronha da Costa, vai estar exposto no Núcleo de Arte Contemporânea de Reguengos de Monsaraz (Évora), a partir de hoje.

A nova galeria de arte, localizada no Palácio Rojão, vai mostrar, durante cinco anos, estas obras cedidas pelo Novo Banco, fruto de uma parceria com o Ministério da Cultura.

Graça Morais, José Pedro Croft, Rui Sanches, Luís Noronha da Costa (1942-2020), Lucio Muñoz (1929-1998) e Manuel Amado (1938-2019) são os artistas que assinam as obras de arte contemporânea que integram esta exposição inaugural.

DESPORTO

O Sporting defronta o FC Barcelona, atual detentor do troféu, na final da Liga dos Campeões de futsal, num encontro em que os 'leões' vão tentar alcançar o segundo título na mais importante prova europeia de clubes.

A equipa de Alvalade, que ultrapassou o Inter Movistar (5-2) nas meias-finais, vai disputar a final da 'Champions' pela quinta vez, tendo conseguido conquistar o troféu em 2019.

Em 2011, 2017 e 2018 saiu derrotado do encontro decisivo da prova.

O FC Barcelona chega a esta fase depois de ter batido nas 'meias' o Kairat Almaty, do Cazaquistão, por 3-2, e procura a sua quarta 'Champions', segunda consecutiva.

INTERNACIONAL

Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos países do G7 reúnem-se a partir de hoje, em Londres, presencialmente pela primeira vez em dois anos, num encontro para assentar as bases da cimeira de líderes prevista para junho, na Cornualha.

Esta será a primeira vez que os chefes da diplomacia dos sete países mais industrializados (França, Alemanha, Japão, Canadá, Estados Unidos, Itália e Reino Unido), juntamente com a União Europeia, se encontram pessoalmente desde que se reuniram em França, em abril de 2019.

Dos temas da reunião, que termina na quarta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico destacou a situação da pandemia de covid-19 e o desenvolvimento de vacinas, a luta contra as alterações climáticas e a educação das meninas em todo o mundo.

Para o encontro foram também convidados os representantes da diplomacia da Índia, Austrália, Coreia do Sul e África do Sul, além do secretário-geral da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

PAÍS

Os alunos do primeiro e segundo anos do ensino básico e os do secundário que fazem exame nacional retomam hoje as aulas presenciais na ilha de São Miguel, nos Açores, depois de um mês e meio em regime de ensino à distância.

Desde 22 de março que todas as escolas da ilha de São Miguel estavam em regime de ensino à distância, sendo que alguns concelhos já se encontravam antes nesse regime, devido à pandemia de covid-19.

Além dos dois primeiros anos do 1.º ciclo do ensino básico, regressam também ao ensino presencial os alunos do 11.º e 12.º anos, apenas nas disciplinas sujeitas a exame nacional.

Os restantes níveis de ensino vão manter-se em ensino à distância, pelo menos durante mais uma semana, e as creches vão continuar fechadas, mas os ateliês de tempos livres vão abrir para acolher apenas os alunos dos dois primeiros anos de ensino.

Segundo o Governo Regional dos Açores, a retoma do ensino presencial nos outros níveis de ensino está dependente da evolução da pandemia.

A ilha de São Miguel está em situação de calamidade pública e continua sujeita às medidas de alto risco de transmissão, enquanto as restantes ilhas continuam em muito baixo risco, estando em situação de alerta (o mais baixo de três níveis).

SOCIEDADE

O prazo preferencial para responder aos Censos 2021 pela Internet termina hoje, marcando o fim da primeira fase de resposta aos inquéritos do Instituto Nacional de Estatística que abrangem mais de seis milhões de alojamentos.

Os inquéritos podem ser respondidos em https://censos2021.ine.pt com os códigos das cartas que foram entregues nas caixas de correios pelos cerca de 11.000 recenseadores e todas as respostas devem referir-se à situação do alojamento no dia 19 de abril, o dia censitário.

Além da Internet, os cidadãos podem usar o número de apoio 210542021 para responder, podem usar o e-balcão na sua junta de freguesia ou, em último caso, preencher os clássicos questionários em papel entregues pelos recenseadores, que vão seguir um "rigoroso protocolo de Saúde Pública" por causa da pandemia de covid-19.

A partir de 31 de maio, os recenseadores irão fazer uma segunda ronda pelos alojamentos que ainda não tenham respondido para tentar recolher respostas por outro meio além da Internet.

No dia 27 de abril, o INE já tinha recebido mais de 2,4 milhões de respostas, 92% das quais através da Internet, e representando informação estatística sobre mais de cinco milhões de pessoas.

Ao todo, estão envolvidas na realização e tratamento dos dados do Censos 2021 cerca de 15.000 pessoas.

A campanha europeia "NonHazCity Plastic Diet / Dieta sem plásticos -- o impacto do plástico na nossa saúde" arranca hoje, nas redes sociais, para aumentar o conhecimento sobre os perigos escondidos nos produtos de plástico usados no quotidiano.

A campanha decorre até 13 de junho, e pretende impulsionar a mudança de comportamentos de consumo, sendo disponibilizada informação, sugestões e propostas de ação para reduzir a presença de plásticos no dia a dia.

A iniciativa visa também o conhecimento da composição dos diferentes materiais e quais podem ser as alternativas mais seguras.

A campanha integra o apelo ao uso da aplicação Scan4chem, que está disponível em português e permite aos consumidores solicitar informações aos fabricantes sobre a presença de substâncias perigosas nos seus produtos.

"Uma dieta sem plásticos" é um evento integrado na Semana Verde da União Europeia e envolve Alemanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Letónia, Lituânia, Polónia, Portugal, Sérvia, Suécia e Rússia.