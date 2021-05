Sismo de magnitude 1.4 registado de madrugada junto às Desertas

Na última madrugada, pelas 02h39, a rede de sismógrafos do IPMA registou um abalo de magnitude 1.4 na escala de Richter a sueste das Desertas e com epicentro a 10 quilómetros de profundidade – cerca de 80 quilómetros do Funchal.

O último sismo registado na Região da Madeira havia ocorrido na mesma zona na madrugada do passadio dia 25 de Abril. Teve magnitude 2.6 (Richter) com epicentro a 32 quilómetros de profundidade e a cerca de 50 quilómetros do Funchal.