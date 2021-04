Três associações asseguram transporte de doentes não urgentes na Madeira

Depois de aguardar desde o dia 16 de Março pela AITRAM - de forma a incluir uma nova associação de táxis (Táxis-RAM) no transporte de doentes não urgentes - o SESARAM decidiu suspender o protocolo, permitindo assim que as três associações (AITRAM, ASAT e Táxis-RAM) possam realizar estes transportes através dos taxistas associados ou não.

Em causa está a reunião marcada para hoje entre o SESARAM e as associações de táxis existentes na Região sobre o protocolo celebrado em 2018 para o transporte de doentes não urgentes.

Após o encontro realizado no mês transacto com as três associações de táxis da Região, o SESARAM aguardava uma decisão da AITRAM - que ficou de agendar uma assembleia-geral pata dar poderes à direcção de forma a ratificar a alteração ao protocolo existente com as associações AITRAM e a ssociação Santacruzense de Táxis (ASAT) - para que se incluísse a Associação de Táxis e Outros Transportes Terrestres da Madeira (Táxis-RAM) nesse mesmo protocolo.

SESARAM suspende acordo com AITRAM A Associação de Táxis e outros Transportes Terrestres da Madeira (TáxisRAM) esteve hoje junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça reunida com o SESARAM, numa reunião onde “António Loreto (da AITRAM) não compareceu nem se fez representar".

A referida associação não compareceu na reunião, apesar de regularmente notificada, no entanto, soube-se que a AITRAM acabou por não realizar a assembleia-geral, por motivos da actual pandemia (regras de confinamento e recolher obrigatório).

Agora, a forma de distribuição (cuja proposta assenta numa base de escala mensal por cada associação) e respectivas regras de funcionamento serão definidas nos próximos dias após pronúncia de todas as associações de táxis envolvidas.