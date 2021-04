Doente internado no Hospital dos Marmeleiros com covid-19

No passado fim-de-semana, foi detectado um caso de covid-19 entre os doentes internados no serviço de Medicina do 4.º andar Poente do Hospital dos Marmeleiros.

O Serviço de Saúde da Região (SESARAM), através do seu Gabinete de Comunicação, confirmou a situação e deu conta de que todos os doentes e profissionais afectos ao serviço em causa já foram testados, não tendo sido, por enquanto, identificado qualquer outro caso.

Com a activação do respectivo plano de contingência, o 4.º piso Poente fica em isolamento profiláctico, não podendo ali ser admitido qualquer doente. Entre as medidas preventivas, está também a suspensão das visitas.

Também no Serviço de Urgência, um caso suspeito de infecção pelo SARS-CoV-2, no dia de hoje, levou a que quase uma dezena de doentes fosse transferida para a área de contingência. Os testes feitos foram negativos, pelo que durante a tarde os doentes voltaram ao serviço de origem.