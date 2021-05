'Jornadas Locais' do PSD destacam investimento na agricultura em Câmara de Lobos

Foi no âmbito das 'Jornadas Locais', que o Grupo Parlamentar do PSD destacou o investimento do Governo Regional no sector agrícola em Câmara de Lobos.

Para exemplificar esse investimento, o deputado Higino Teles referiu-se aos reservatórios para água de rega, com capacidade de 2.000 metros cúbicos, que o executivo madeirense vai construir junto aos sítios do Rancho e da Caldeira. “Trata-se de uma infraestrutura que virá ao encontro aos anseios e necessidades destes agricultores”, disse.

Segundo o parlamentar social-democrata, os investimentos públicos na agricultura têm potenciado o investimento privado nesta área e em particular naquela zona considerada de excelência pela qualidade e quantidade dos produtos produzidos, onde o Grupo Parlamentar visitou uma dessas explorações agrícolas, dedicada à produção de morangos.

“De realçar que Câmara de Lobos é o Concelho da Região com o maior número de explorações agrícolas”, sublinhou Higino Teles, referindo “que as maiores referências são as frutas, os legumes e as verduras, que diariamente fornecem o mercado regional e resultam do trabalho de um significativo número de agricultores”.