Quarteto Pedro Marques dá concerto junto à ALM

O Quarteto de Cordas Pedro Marques dá concerto no âmbito do projecto 'Parlamento Musical’, a 22 de Maio, pelas 21h30, no largo da capela de Santo António da Mouraria, junto à Assembleia Legislativa da Madeira.

Dadas as circunstâncias pandémicas e as recomendações das autoridades de saúde, o concerto está limitado a uma plateia de 100 lugares. As entradas são gratuitas mediante reserva, através do e-mail [email protected].

O quarteto foi idealizado por Pedro Marques, que faz da guitarra portuguesa a 'vocalista' do projecto, mostrando assim a beleza e a versatilidade deste instrumento bem português, que tem divulgado o fado e o nome de Portugal por todo o mundo. Neste concerto, a guitarra portuguesa é acompanhada pelo baixo acústico de Miguel Marques, pela viola clássica de Emanuel Faria, e pelo violoncelo de Szepesi László.

O espectáculo será gravado pela RTP-Madeira para posterior transmissão. Este é o segundo concerto a ser produzido este mês.