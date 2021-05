Peter Clode, engenheiro, pianista e compositor, foi um grande impulsionador da cultura musical na Madeira.

Fundou, com o seu irmão William Edward Clode, a Sociedade de Concertos da Madeira (SCM) e integrou a fundação e direcção da Academia de Música e Belas-Artes da Madeira (AMBAM).

O Coro de Câmara da Madeira (CCM) foi fundado, em 1971, no seio da antiga AMBAM, pela professora de Canto Rennate Von Schenkendorff e pelos alunos de Canto e de Instrumento daquela instituição de ensino artístico.

Durante os primeiros dez anos, levou a cabo uma intervenção concertista centrada na cidade do Funchal, colaborando com a Orquestra de Câmara dos alunos da Academia. O Primeiro Concerto realizou-se no Teatro Municipal do Funchal, em 20 de Maio de 1971.

Em 17 de Abril de 1986 foi constituída, por escritura pública, a “Associação Cultural Coro de Câmara da Madeira.

A 11 de Julho de 1991 foi-lhe atribuído, pelo Governo Regional da Madeira, o estatuto de Instituição de Utilidade Pública.

O CCM, para além de participar regularmente em inúmeros festivais corais, dentro e fora do país (Arquipélago Açoriano, Portugal Continental, Espanha, Viena de Áustria, República Checa, Reino Unido), foi pioneiro na organização de intercâmbios artísticos entre diversas regiões de Portugal e estrangeiro salientando-se, desde 1988, a organização bianual do Festival de Coros da Madeira.

Teve como diretores artísticos residentes Rufino da Silva, Amador Cortez, José Pereira Júnior, João Victor Costa, Agostinho Bettencourt e, desde 2001, Zélia Ferreira Gomes. Como Maestros convidados, entre outros, Augusto Pereira de Sousa, Silva Pereira, Gunther Arglebe, Joaquim Lués Gomes, Zoltan Santa, Jordi Casas, Manuel Ivo Cruz, Rui Massena, Eurico Martins e Filipe Veríssimo.

Acompanhou cantores solistas de renome e participou em produções integrais de Ópera, Opereta e Teatro Musical, entre as quais, “My Fair Lady” de F. Loewe, “A Fiddle on the Roof” de J. Bock e “Die Lustige Witwe” de F. Lehar.

Em Novembro de 2018 participou, em representação da RAM e de Portugal, no ON STAGE – PRAGUE organizado pela INTERKULTUR.

Em Abril de 2019, o CCM produziu, realizou e interpretou (com 3 instrumentistas e 4 solistas convidados) a Petite Messe Solennelle, de Rossini, na sua versão original para dois pianos e harmónio. Os Concertos tiveram lugar no Funchal (dois), na Calheta e no Porto Santo.

No dia 31 de Dezembro de 2019, na Sé do Funchal, o CCM interpretou, com a Orquestra Clássica da Madeira (OCM), a estreia mundial de um TeDeum composto pelo compositor madeirense Pedro Macedo Camacho.

No início de 2020, o Coro realizou uma minitournée no Reino Unido, a convite da Câmara Municipal de Bridgewater, tendo actuado autonomamente e em concertos onde participaram coros ingleses. O público inglês acorreu em grande número aos 4 concertos.

O CCM desenvolve, desde sempre, uma importante actividade pedagógica de ensino e prática do canto coral para jovens e adultos experientes ou inexperientes.

Completa, este ano, 50 anos, mas continua a demonstrar vitalidade e a ser uma voz importante no panorama nacional do canto coral.