Iniciada vacinação dos motoristas de transportes públicos de passageiros da Madeira

Os motoristas de transportes públicos colectivos de passageiros da Madeira já iniciaram a sua vacinação contra a covid-19. Os secretários regionais da Economia e da Saúde, Rui Barreto e Pedro Ramos, respectivamente, acompanharam, esta tarde, o processo de vacinação.

Os 520 motoristas foram integrados nos grupos prioritários do Plano Regional de Vacinação da Covid-19 por decisão do Governo Regional. Os motoristas de todos operadores de transporte na Região (Horários do Funchal, SAM, Rodoeste, EACL e Moinho Rent-a-car) estão incluídos nesta fase de referenciação para a vacinação do plano regional por serem considerados “serviços críticos”.

Rui Barreto considera que decisão de priorizar este grupo “contribui para a segurança destes profissionais, bem como dos utentes dos transportes públicos”, complementado as medidas de segurança já definidas e implementadas, como é o caso da redução da lotação dos autocarros para 2/3, a obrigatoriedade do uso de máscara a bordo, a desinfeção diária dos autocarros, a disponibilização de álcool gel à entrada e na cabine do motorista e ainda separadores acrílicos que garantem maior proteção aos trabalhadores".

Aliás, indica que "é fundamental, atendendo à importância do sector e à necessidade de o preparar para uma crescente retoma de alguma normalidade”. O secretário da Economia afirma que “no actual contexto económico a vacinação dos motoristas transmite uma imagem de confiança para os utentes da Região e para quem nos visita, sendo uma mais-valia nesta fase da retoma”.

Na ocasião, o responsável pela tutela da Economia enalteceu a “excelente organização e profissionalismo dos enfermeiros e assistentes”, considerando que têm sido “inexcedíveis” nesta fase da vacinação.

O secretário regional enfatizou ainda que “todo o processo de vacinação e monitorização dos utentes está extremamente bem organizado e a decorrer nas melhores condições”.