Bastonário destaca exemplo da vacinação dos advogados na Madeira

O bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Menezes Leitão, apontou, esta tarde, a Madeira como um exemplo positivo no contexto da pandemia, mais precisamente no processo da vacinação contra a Covid-19, isto face ao quadro geral de falta de apoios que os profissionais do sector sentem a nível nacional.

À margem da homenagem a título póstumo que a Ordem fez ao advogado França Pitão, Luís Menezes Leitão lamentou que, "infelizmente, os advogados não tiveram apoios nesta pandemia". "Foi uma discriminação insustentável, uma vez que todos os trabalhadores independentes acabaram por ter apoios e não se deu nenhum apoio aos advogados", referiu o mesmo representante, que fez um elogio a uma medida regional: "Aqui, na Madeira, os advogados já estão a ser vacinados, mas no continente, apesar dos tribunais serem lugares de risco, não se fez a vacinação dos advogados, apesar de se ter feito dos magistrados, o que nos pareceu uma situação discriminatória".