Vento poderá atrapalhar semana normal

O vento que se tem fustigado há vários dias as zonas montanhosas e extremos da ilha da Madeira dará tréguas a partir de amanhã, mas por poucos dias. No sábado deverá voltar a soprar moderado a forte, com rajadas da ordem dos 70 a 80 km/h.

Este será o aspecto climatológico mais revelante na previsão do estado do tempo no Arquipélago da Madeira até final deste mês de Maio. Tempo que em geral, será condicionado pela acção do Anticiclone dos Açores, “designadamente pelo bordo leste do Anticiclone”, refere o delegado regional do IPMA na Madeira, Victor Prior.

Na previsão geral até ao fim-de-semana, o meteorologista refere que “o céu deverá apresentar-se temporariamente nublado nas regiões montanhosas, em especial nas regiões montanhosas e, por efeito orográfico, poderão ser registados chuviscos ou aguaceiros fracos e pontuais, em particular no dia 29, sábado”.

Adianta que “nas zonas costeiras da Madeira e em Porto Santo a temperatura máxima do ar deverá variar entre 21.ºC e 24.ºC e a temperatura mínima entre 16.ºC e 18.ºC. Nas regiões montanhosas (Chão do Areeiro), entre 11.ºC e 13.ºC a máxima, e entre 5.ºC e 6.ºC a mínima”, prevê.

Quanto ao vento, Victor Prior conclui que “será em geral fraco a moderado (10 a 35 km/h)”, mas avisa que será “temporariamente moderado a forte (30 a 55 km/h), nas regiões montanhosas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira” até amanhã, terça-feira “e também no dia 29 de Maio (sábado), com rajadas da ordem dos 70 a 80 km/h”.