Três mortos em colisão de barco de pesca japonês com cargueiro russo

Pelo menos três pessoas morreram após a colisão de um barco de pesca japonês com um navio cargueiro russo, ao largo da ilha setentrional de Hokkaido, todos membros da tripulação japonesa, anunciaram as autoridades.

A Guarda Costeira do Japão foi informada de que as cinco pessoas a bordo do barco pesqueiro foram recolhidas pelo navio russo, incluindo os três mortos, disse o porta-voz do Governo japonês, Katsunobu Kato.

"Disseram-nos que três [pessoa] foram confirmadas como mortas, enquanto que duas sofreram ferimentos que não põem as suas vidas em risco", explicou, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Um diferendo territorial opõe os dois países por causa de quatro ilhas, anexadas por Moscovo após a Segunda Guerra Mundial, que continuam a ser reivindicadas por Tóquio.

Chamadas "Curilhas do Sul" pela Rússia e "Territórios do Norte" pelo Japão, estas ilhas vulcânicas com 20.000 habitantes, situadas entre o mar de Okhotsk e o oceano Pacífico, impedem até hoje a assinatura de um tratado de paz entre os dois países.

A exploração comum dos recursos na zona marítima entre a Rússia e o Japão já provocou tensões no passado.

Em 2019, a Rússia deteve 24 pescadores japoneses e apreendeu os seus barcos, acusando-os de exceder as quotas de pesca de polvo.