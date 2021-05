Buscas por desaparecido apenas por terra

A Polícia Marítima continua à procura do homem de 54 anos que desapareceu no mar na noite de sábado quando se encontrava a apanhar lapas, na zona da Atalaia, no Caniço. No entanto, nesta quarta-feira as buscas decorrem apenas por terra.

O SANAS-Madeira informou também que neste momento estão suspensas as operações aéreas, “não se descurando a observação costeira por pontos elevados”.

“Pede-se a quem se desloque pela costa, em particular às embarcações marítimo-turísticas e às de pesca em faina, que mantenham um olhar atento às correntes do litoral Sul da Madeira. O desaparecido enverga fato de mergulho de côr preta e não estará lastrado, pelo que deverá ser possível observá-lo em decúbito ventral/virado para baixo.

Em caso de qualquer observação, obter posição GPS ou enfiamentos a terra e direcção de corrente, avisando MRSC Funchal ou SANAS”, escreveu na sua página de Facebook.