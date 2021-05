Sandra e Ricardo hoje em 'Arts Online' no Cais do Seixal

A dupla Sandra e Ricardo regressa hoje ao Cais do Seixal, no Porto Moniz, para protagonizar aquele que é o penúltimo vídeo do projecto ‘Arts Online’, da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

Os dois artistas, que assim terminam a sua participação no ‘Arts Online, iniciaram o percurso em 1994. Com 27 anos de carreira, embaixadores da música portuguesa e latino-americana, somam cinco álbuns originais. Têm desenvolvido vários projectos entre os quais ‘herança semeada’ e ‘juntos somos+’. Afirmam o seu género musical como “fusão internacional” pelos diversos estilos que promovem.

Considerados como um dos representantes da música portuguesa e latino-americana pelo Mundo fora, Sandra e Ricardo têm sido reconhecidos a nível e internacional. Somam mais de 70 taças e placas de reconhecimento e 80 medalhas.

Para hoje, interpretam a música ‘Con te Partiró’. Trata-se de uma clássica canção italiana escrita por Francesco Sartori (música) e Lucio Quarantotto (letra). Esta música tem sido divulgada em vários idiomas, nomeadamente em inglês e espanhol.

A gravação decorreu no Cais do Seixal, no concelho do Porto Moniz, situado junto à Praia do Seixal. Nesta praia é possível vislumbrar uma paisagem ímpar da costa Norte da ilha da Madeira com o Oceano Atlântico em destaque.

Com este vídeo de Sandra e Ricardo passam a estar disponíveis, no portal Cultura Madeira, 47 gravações do ‘Arts Online’, o que significa que podem ser vistos ou revistos em qualquer altura ou a partir de qualquer ponto do mundo através da ligação https://cultura.madeira.gov.pt.