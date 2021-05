Um aluno da Nazaré e outro da Ponta do Sol testaram positivo

Hoje há a registar mais dois casos de covid-19 nas escolas da Região. Em causa estão dois alunos que testaram positivo, um da Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Nazaré e outro da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol.

Em cada um dos estabelecimentos de ensino uma turma passou ao regime de aulas à distância. No primeiro caso estão envolvidos 18 alunos e dois docentes; no segundo foram afectados 22 alunos.

Esta terça-feira fica também marcada pelo regresso à escola e às aulas presenciais de "14 salas/turmas, num total de 231 alunos, quatro docentes e cinco não docentes, em diferentes estabelecimentos de ensino da RAM", conforme deu conta a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE).

Apenas um positivo entre 2.004 testes

Dos 2.004 testes realizados entre os dias 13 e 24 de Maio, nas escolas primárias do concelho do Funchal, apenas um aluno revelou estar infectado com SARS-CoV-2. Trata-se do caso já mencionado respeitante à Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Nazaré. Todos os demais testes rápidos de antigénio com amostra de saliva foram negativos.

Este rastreio inclui escolas primárias do Funchal e de 2.º ciclo de Câmara de Lobos, sendo que no Funchal a operação de testagem ainda está em curso e acontece depois de terem sido testadas as crianças do 1.º ciclo e pré-escolar das escolas dos demais concelhos.

Este rastreio abrangeu os seguintes estabelecimentos de ensino:

- Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos da Torre e Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Estreito de Câmara de Lobos - 335 alunos rastreados, todos negativos (12 de Maio);

- Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas - 195 alunos rastreados, todos negativos (13 de Maio);

- Escola Básica do 1.º ciclo/PE de Santo Amaro e da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos dos Louros - 267 alunos rastreados, todos negativos (14 de Maio);

- Escola Básica do 1.º ciclo/PE do Areeiro e Lombada - 184 alunos rastreados, todos negativos (17 de Maio);

- Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Ajuda - 181 alunos rastreados, todos negativos (18 de Maio);

- Escola Básica do 1.º ciclo/PE/Creche da Nazaré - 274 alunos rastreados, um dos quais positivo (19 de Maio);

- Jardim Escola João de Deus, Infantário Primaveras e Escola Básica do 1.º ciclo/PE de São Martinho - 207 alunos rastreados, todos negativos (20 de Maio);

- Escola Básica do 1.º ciclo/PE Cruz de Carvalho - 178 alunos rastreados, todos negativos (21 de Maio);

- Escola Básica do 1.º ciclo/PE dos Ilhéus - 183 alunos rastreados, todos negativos (24 de Maio).

Refira-se que do balanço dos testes feito hoje pela SRE, não constam os resultados dos testes feitos a algumas turmas de algumas escolas do 3.º e secundário da Região, na sequência de alguns casos detectados que podem indiciar a existência de pequenos surtos de covid-19. Conforme o DIÁRIO noticiou oportunamente, algumas turmas da Escola Secundária Francisco Franco foram testadas na semana passada devido a situações deste género.