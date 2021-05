Identificado autor de despejo ilegal na Boaventura

O Corpo de Polícia Florestal, órgão de polícia criminal, identificou no dia de hoje no sítio do Cabeço, freguesia da Boaventura, concelho de São Vicente, o autor de um despejo ilegal de terras, segundo comunicado enviado há pouco pela Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas.

Esta prática é considerada uma contraordenação ambiental muito grave.

O expediente contraordenacional segue agora os seus tramites processuais.