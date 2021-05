JPP critica estado de "abandono" do cais do Porto Novo

O Juntos Pelo Povo visitou, hoje, as infra-estruturas portuárias do Porto Novo, em Gaula, e criticou o estado em que as mesmas se encontram. O grupo parlamentar "constatou o estado degradante e vergonhoso daquele cais, negligenciado pela APRAM há mais de cinco anos".

"O que nós observamos hoje, neste importante marco marítimo de Gaula e por todos os usufrutuários é uma situação potencialmente perigosa, com danos infraestruturais, abandono, falta de segurança, desleixo e total desrespeito pelas populações”, referiu Élvio Sousa.

O líder parlamentar do JPP indicou que, "apesar das promessas do Governo Regional da Madeira, e de que a APRAM iria efectuar as obras de reparação e requalificação do cais do Porto Novo, a verdade é que as obras nunca saíram do papel". "Resultado: uma infraestrutura portuária com evidentes sinais de degradação, sem guardas de protecção, com fissuras na estrutura, destruídas no lado norte e que por certo irá acelerar a degradação física da totalidade do cais”, acrescentou Élvio Sousa.

Aliás, fez questão de salientar alguns aspectos como a "falta de uma escadaria digna, que compromete a segurança das muitas pessoas que diariamente acorrem a este cais, nomeadamente para a prática de pesca lúdico-desportiva e mesmo de lazer".

“Recordo que, em 2016, o JPP solicitou a realização de obras do cais do Porto Novo, tendo remetido ofícios à APRAM, mas até ao momento, sem efeito prático. Sendo assim, esta semana seguirão novas cartas para a presidência do Governo Regional da Madeira, vice-presidência, APRAM, Capitania do Funchal e Proteção civil. Vamos lá ver, se o senhor Governo cumpre a palavra e leva a prática aquilo que prometeu aos cidadãos de Santa Cruz”, conclui o deputado.