“A educação é um grande poder”

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira deu, hoje, as boas-vindas aos alunos e professores participantes na Sessão Nacional do Ensino Secundário do Parlamento dos Jovens, realizada por videoconferência, com a Mesa em regime presencial na Sala de Sessões da Assembleia da República.

José Manuel Rodrigues deu as boas-vindas aos alunos e professores, congratulando-se com a participação dos jovens numa iniciativa altamente potenciadora e amplificadora da formação cívica e do sentido democrático.

Em 2021, o tema levado a debate foi “A violência doméstica e no namoro: como garantir o respeito e a igualdade?”, discussão que envolveu 132 deputados de 66 escolas eleitas, do continente, das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, dos círculos da Europa (Collège de L’Europe – Suíça) e de Fora da Europa (Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe).

Na oportunidade, o Presidente do parlamento madeirense felicitou o professor Agostinho Soares, da Escola Secundária Ângelo Augusto da Silva, que irá aposentar-se em breve, pelos largos anos de dedicação à educação e ao projeto Parlamento Jovem, que acompanhou, sempre, de perto e de forma apaixonada.

Recorde-se que Agostinho Soares foi agraciado pela Assembleia Legislativa da Madeira com uma réplica da estátua “Trilogia dos Poderes”, obra da autoria do escultor Amândio de Sousa, que está implantada junto à entrada principal do edifício da Assembleia Legislativa da Madeira, homenagem que teve lugar a 7 de Maio último, no encerramento da Sessão Plenária do Parlamento Jovem Regional, que decorreu na Sala do Hemiciclo da Assembleia Legislativa.

Um reconhecimento que, hoje, o docente fez questão de agradecer, pessoalmente, ao líder do primeiro órgão de governo próprio da Região. José Manuel Rodrigues agradeceu o empenho e o envolvimento de Agostinho Soares no Parlamento Jovem e enalteceu a sua missão ao serviço do ensino, aludindo à carga simbólica da “Trilogia dos Poderes” para vincar a importância da educação enquanto pilar primordial da sociedade: “Sinta-se detentor deste poder, porque a educação é, de facto, um grande poder.”, disse.

A Sessão Nacional do Ensino Secundário do Parlamento dos Jovens decorreu ao longo de todo o dia desta terça-feira, na Sala de Imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira, e não obstante os entraves inerentes ao formato online, contou com o mesmo entusiasmo e a mesma envolvência dos participantes.

A Abertura Solene do Plenário contou com a participação do Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, do Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, Firmino Marques, de um membro do Governo e da antiga Deputada ao Parlamento Europeu Ilda Figueiredo, que abordou a temática em debate no contexto europeu.

A organização teve a coordenação da equipa do Programa Parlamento dos Jovens, na Assembleia da República, em parceria com a Direção Regional de Juventude, na Região Autónoma da Madeira. Recorde-se que o principal objetivo desta iniciativa é “educar para a cidadania, através do estímulo à participação cívica e política dos jovens”.