ALM recebeu exposição 'Os Grandes Azuis'

Até ao próximo dia 28 de Maio, no átrio da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), está patente a exposição 'Os Grandes Azuis', um verdadeiro jardim sensorial 'plantado' pela Associação para Pessoas com Autismo 'Os Grandes Azuis', que pretende, com esta mostra, dar o primeiro passo para a concretização de um sonho que vem sendo construído há já algum tempo: a construção de um jardim sensorial no bairro de Santo Amaro, em frente à sede da Associação.

A presidente da associação, Ana Luísa Caires, fala de “um projecto pioneiro na Região”, que visa proporcionar um maior bem-estar às pessoas com necessidades educativas especiais, mas também à população idosa, através de experiências afectivo-sensoriais.

Na sessão de abertura realizada, esta manhã, o presidente da ALM fez questão de sublinhar a importância do trabalho desenvolvido pela equipa 'Os Grandes Azuis' e notou que a ALM, sendo “a casa de todos os madeirenses e porto-santenses, é, em particular, a casa dos mais carenciados, dos mais vulneráveis da sociedade”.

José Manuel Rodrigues afirmou que o projecto de criação do jardim sensorial merece todo o apoio da ALM e relevou o papel que vem sendo desempenhado pelo Governo Regional no que respeita à diversidade das respostas sociais encontradas para fazer face à complexidade destes contextos.

A secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, que marcou presença no evento, em representação do presidente do Governo Regional, reconheceu o espírito de missão da associação, cuja realidade conhece bem de perto, valorizando “um trabalho altamente meritório direccionado para esta população mais vulnerável”.

A criação do jardim sensorial, “como ferramenta de estimulação das emoções”, é, segundo Augusta Aguiar, um projecto que representa uma inquestionável mais-valia para todos aqueles que dele irão usufruir.