São Gonçalo e Santa Maria Maior com alterações no trânsito

A Câmara Municipal do Funchal deu conta de algumas interrupções e alterações à circulação rodoviária nos próximos dias, nas freguesias de São Gonçalo e Santa Maria Maior.

Na nota enviada esta tarde, a autarquia informa que os condicionamentos à circulação automóvel são os seguintes:

- na freguesia de São Gonçalo, incluindo Largo de São Gonçalo, Rua Conde Carvalhal, Montanha, Pináculo, Cruzamento da Cancela, Estrada do Aeroporto, Cruzamento da Estrada da Camacha, no dia 16 de Maio, a partir das 9h30. Na origem desta situação está a realização da prova de atletismo 'XVI Circuito da Rota dos Dragoeiros';

- na Rua do Lazareto, na freguesia de Santa Maria Maior, no troço compreendido entre o Largo da Forca e a Rua dos Louros, entre os dias 17 e 18 de Maio. Aqui, as alterações devem-se à intervenção na rede eléctrica;

- na Estrada da Camacha, na freguesia de São Gonçalo, no dia 19 de Maio, entre as 9 e as 17 horas igual condicionamento. Em causa estão trabalhos de limpeza de árvores.