Mais alojamentos e menos população no Porto Santo é o que revelam os Censos 2021

Num vídeo hoje disponibilizado no canal de Youtube da Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), o delegado dos Censos 2021 para o Porto Santo, Magno Velosa, faz um balanço da operação e levanta o véu sobre a evolução dos alojamentos e da população residente naquela ilha. Este é o primeiro de um conjunto de vídeos que estão ser gravados pela DREM, dando o protagonismo aos coordenadores dos trabalhos em cada município, à medida que a recolha de informação junto da população vai chegando ao fim. Neste momento, em nove dos onze municípios da RAM, a recolha de dados junto da população está terminada ou prestes a terminar.

Os Censos 2021 são uma operação do Instituto Nacional de Estatística (INE), coordenados na Região pela DREM. Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia participam de forma muito activa no processo.

Neste momento, dos perto de 140 mil alojamentos existentes na Região, já faltam recensear menos de 1 000, (o que corresponde a uma percentagem de 0,69%) e já mais de 250.500 pessoas foram recenseadas. De acordo com Paulo Baptista Vieira, director da DREM, para os poucos casos em que tem havido recusa reiterada em responder, estão a ser enviadas cartas a informar que a se manter essa situação, o processo pode terminar num processo de contra-ordenação, com multa a variar entre os 250 e os 25 mil euros. Os coordenadores de freguesia, que na maioria dos casos correspondem aos presidentes de junta de freguesia estão também no terreno a sensibilizar para a resposta dos faltosos.

Todas as possibilidades de resposta mantêm-se: pela internet em censos2021.ine.pt, por telefone ligando o 21 054 2021, nos e-balcões das juntas de freguesias, solicitando a realização de entrevista pessoal ou os questionários em papel ao recenseador. Para responder precisa de uma carta com os códigos que foi deixada na sua caixa de correio.

Os Censos 2021 darão uma retrato detalhado da população e do parque habitacional da Madeira, por isso a resposta de todos é fundamental. Colabore com o recenseador e ajude a Madeira a ser a primeira região do país a terminar a operação!

No vídeo aqui partilhado fique em primeiro mão a saber como correram os Censos 2021 no Porto Santo.