Comissão Política do CDS aprova por unanimidade acordo com PSD

A Comissão Política Regional do CDS, que reuniu esta tarde no Hotel Porto Mare, fica marcada pela unanimidade na aprovação do Acordo Político Autárquico PSD/CDS e dos cabeças-de-lista às autarquias nos concelhos de Santana, Câmara de Lobos e Calheta, onde o partido concorre sem coligação.

À semelhança do que acontece nos sete concelhos onde o partido concorre ao lado do PSD, na Ribeira Brava, o partido de Rui Barreto vai apoiar, como já havia sido anunciado, a candidatura do Movimento Independente ‘Ribeira Brava em Primeiro’, de Ricardo Nascimento, à semelhança do que já acontecera nas anteriores eleições autárquicas.

O CDS-Madeira revelou que "iniciará o processo de mobilização do partido em todas as freguesias e concelhos da Madeira e do Porto Santo, no apoio aos candidatos da Coligação PSD/CDS, do Movimento de Independente ‘Ribeira Brava em Primeiro’ e das candidaturas do CDS nos concelhos de Santana, Calheta e Câmara de Lobos".

A reunião de hoje fica ainda marcada por alguns 'louvores', nomeadamente aos profissionais de saúde da Região, pela forma dedicada como têm contribuído para o combate à pandemia da covid-19. Foi enaltecido "o trabalho do Governo Regional na resposta aos pedidos de ajuda de todos os sectores da sociedade madeirense", bem como "a alocação muito significativa, de cerca de 40% das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência e do programa REACT-EU à economia e às empresas da Região".

Merecedor de louvor foi, também, a realização do Campeonato Europeu de Natação Adaptada na Região, "o maior evento desportivo realizado este ano em Portugal", conforme notou a Comissão Política em comunicado.

Por unanimidade foi, ainda, aprovado um voto de pesar pelo falecimento de Felisberto Paulo Abreu, militante histórico do CDS.

A próxima reunião do Conselho Regional do CDS ficou agendada para o dia 5 de Junho, no concelho de Câmara de Lobos.