'Matemática e Saúde' dão o mote para conferências do Liceu Jaime Moniz

'Os números no dia a dia da investigação biomédica' foi o tema escolhido para a primeira conferência do ciclo 'Matemática e Saúde', promovido pelas professoras Dulce Jorge e Susana Guimarães da Escola Secundária Jaime Moniz.

Esta é um iniciativa no âmbito do Projeto Matemática Significativa e decorre on-line, abertas à participação de alunos e professores da escola.

Foi no passado dia 21 de Maio que se realizou a conferência sobre investigação biomédica, dinamizada por Ana Maria Vigário, directora de curso do Ciclo Básico do Mestrado Integrado em Medicina, da Universidade da Madeira. "A finalidade foi analisar onde entram os números no nosso dia a dia na biomedicina: dos passos mais simples aos mais complexos. Para além disso, teve como finalidade analisar a importância de saber interpretar os números em biomedicina, bem como a discussão crítica sobre o que os números nos podem (ou não) dizer", refere nota da escola.

A próxima conferência está agendada para sexta-feira, 28 de Maio, às 11 horas com Adelaide Freitas, Mestre em Probabilidades e Estatística, docente do departamento de Matemática da Universidade de Aveiro. O tema será: 'Juntos somos mais fortes! A Genética e a Estatística de mãos dadas'.