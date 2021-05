Lista de Paulino vence eleição de delegados à Convenção Nacional do BE

A lista encabeçada por Paulino Ascenção, líder demissionário do Bloco de Esquerda na Madeira, foi a mais votada na eleição dos 18 delegados que vão representar a Região na XII Convenção Nacional do partido, que se realiza no próximo fim-de-semana, dias 22 e 23, no Porto.

A escolha dos delegados decorreu ontem por voto secreto e com atribuição dos lugares pelo método da proporcionalidade directa. Foram apresentadas 5 listas de candidatos a delegados. A lista de Paulino Ascenção (“Um Bloco mais autónomo na Madeira”) obteve 68% dos votos e elegeu 12 dos 18 delegados. Seguiu-se a lista liderada por Dina Letra (“Um Bloco reforçado para mudar o país e a Região Autónoma da Madeira, na luta contra as desigualdades sociais”) com dois delegados e 13% dos votos. A moção C, com Cássia Gouveia em primeira da lista, obteve 8% dos votos e elegeu também dois delegados. As moções E e N, com Cristiana Sousa e Lucinda Andrade respectivamente como cabeças-de-lista, obtiveram cada uma 5% dos votos e elegeram um delegado.

A XII Convenção Nacional do BE realiza-se no próximo fim-de-semana, no Porto. Terá um número reduzido de delegados, aproximadamente 300, metade do habitual, devido ao contexto de pandemia.