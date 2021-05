Nacional homenageia Rúben Micael

O Nacional homenageou hoje o médio madeirense Rúben Micael, que se despede dos relvados aos 34 anos, antes do início do jogo com o Rio Ave, da 34.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Rúben Micael foi internacional por Portugal em 16 ocasiões, tendo apontado dois golos, marcando presença no Euro2012.

Natural de Câmara de Lobos, Rúben Micael começou a sua carreira nos escalões de formação do Estreito, a que se seguiu o União da Madeira, clube que representou até 2007/2008, ingressando no Nacional na temporada seguinte.

Na segunda metade da época de 2009/2010 transferiu-se para o FC Porto, onde atingiu o apogeu da sua carreira, com a conquista de uma Liga Europa, vencendo ainda dois campeonatos, duas Taças de Portugal e duas Supertaças.

Do FC Porto transferiu-se para o Atlético de Madrid, clube pelo qual nunca chegou a jogar oficialmente, tendo sido emprestado ao Saragoça e depois ao Sporting de Braga, para onde se transferiu definitivamente em 2013/2014, tendo conquistado uma Taça da Liga.

Em 2015 viajou para a China onde representou o Shijiazhuang Ever Bright, de onde foi emprestado aos israelitas do Maccabi Tel Aviv, regressando a Portugal para representar o Paços de Ferreira, a que se seguiu o Vitória de Setúbal e o Nacional, onde atuou nas duas últimas temporadas.