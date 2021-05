Nacional despromovido à II Liga

Dois anos depois o Nacional da Madeira é despromovido à II Liga.

A derrota no reduto do Famalicão, por 3-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da Liga NOS, desfez as possíveis contas dos alvinegro de ainda sonharem com a manutenção, através do duelo da 'liguilha'.

Com uma jornada ainda para cumprir a equipa de Manuel Machado não só desce para o escalão secundário do futebol profissional português, como também irá terminar o campeonato da I Liga no último lugar.

Ivo, ao minuto 39, Iván Jaime aos 77 e Fernando aos 80 foram os 'carrascos' do conjunto insular, aos apontarem os golos do encontro.

Tal como aconteceu em 2018/2019 o CD Nacional desce à II Liga na penúltima jornada do campeonato.