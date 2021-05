Sindicato dos Professores da Madeira vai a votos com lista única

O Sindicato de Professores da Madeira vai eleger os novos corpos gerentes para o triénio 2021/2024. Neste acto eleitoral, serão eleitos os membros da Direcção, da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal, sendo que em votação para este três órgãos está uma lista única - Lista A de Francisco Oliveira - constituída, na sua maioria, por elementos que dirigiram os destinos do SPM no triénio que agora termina.

A lista que agora concorre a novo mandato compromete-se a continuar a sua luta pela dignificação da carreira docente em todos os aspectos, continuando a reivindicar o fim dos percentis e das vagas para acesso aos 5.º e 7.º escalões da carreira docente; a contagem integral do tempo de serviço para todos os que vincularam antes de 2011; a valorização da carreira dos docentes a exercer no ensino privado, cooperativo e nas IPSS, com um contrato coletivo de trabalho justo e digno; medidas regionais sérias de combate ao desgaste e ao envelhecimento dos docentes, concursos transparentes em todas as modalidades e o fim da precariedade docente.