'Rali vai à Escola' da Calheta para promover segurança rodoviária

Ricardo Gonçalves e Daniel Capelo, que formam a equipa SonhoR e competem pelo Clube Desportivo de São Roque, estiveram, no passado dia 14 de Maio, numa acção denominada 'o Rali vai à Escola', desta feita na Escola Básica e Secundária da Calheta/ PE da Calheta.

De acordo com nota enviada à imprensa, "o envolvimento da equipa com estas temáticas da Educação e a Segurança Rodoviária, vai de encontro aquilo que acreditam ser um dever de contribuir para com a sociedade, sobretudo com as escolas e as iniciativas em torno da Educação Rodoviária e no caso, a sua conexão com o automobilismo".

A equipa esteve neste estabelecimento de ensino com a viatura que utilizará na presente época, o Renault Clio Sport 2.0 16v Gr. N, "assim como, todos meios de segurança da equipa, que estiveram em exposição e foram demonstrados, nas duas sessões que foram realizadas às turmas envolvidas de 2º e 3º ciclos".

"A partilha da experiência da equipa, seu conhecimento da modalidade, meios, documentos de suporte, história da evolução do automóvel e da competição na Região Autónoma da Madeira até aos moldes atuais, equipamentos e padrões de segurança, teve a prestimosa colaboração, apoio dos seus patrocinadores e parceiros, tendo resultado numa profícua interação com a comunidade escolar", refere a mesma nota.

Além da sessão teórico-prática na sala de eventos da escola, com recurso à vídeo-projeção dos diferentes conteúdos estiveram igualmente os alunos junto da viatura de competição, avaliando, in loco, as suas características e elementos de segurança, em face da prévia sessão teórica, numa sempre desafiante e estimulante partilha de conhecimentos.