O candidato à presidência do Nacional, Daniel Meneses, lamenta a descida de divisão do clube e considera que as três descidas em cinco anos ilustram "a ausência de um projecto" no clube.

"Lamento, como todos os nacionalistas, esta situação, de ver o Nacional novamente nesta posição de descida", expressa Daniel Meneses, acrescentando que a despromoção do clube à II Liga não retira força à sua candidatura. "Como candidato, tenho o objectivo ainda maior de dar o contributo para que o clube consigo recuperar desta situação", vinca.

Daniel Meneses considera que estas descidas provam que o actual projecto do Nacional está ultrapassado. "Esse é uma das principais premissas da nossa candidatura, tanto assim é que estamos focados num projecto de futuro", expressa o candidato à liderança alvinegra, sublinhando que "nos últimos cinco anos, efectivamente vemos a ausência de um projecto dentro clube".