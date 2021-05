Mini Eco Club ‘reabre portas’ e este fim-de-semana já promete

O ‘palco’ do Mini Eco Club, no Aquaparque, em Santa Cruz, já está montado e regressa agora com um alinhamento apetitoso para dias de calor. Às sextas-feiras, a música electrónica vai vibrar no espaço, e hoje, entre as 18 e as 23 horas, os comandos vão estar nas mãos dos The Fresmakers, a “dupla mais fresca da ilha”. Óscar Coelho e Rúben Sousa são amigos de longa data e (re)misturam estilos diferentes que resultam em ‘sets’ inteligentes e frescos - ainda mais apropriados para estes dias quentes.

Encaixado no Aquarparque, o Mini Eco Club (MEC), projecto de Paulo Lima, estende-se por uma ampla área ao ar livre, com o mar em frente e uma ‘tenda gigante’ com espaço para 60 pessoas sentadas. Preparado para receber concertos, ‘live sets’ e até exposições, o MEC continua a festa amanhã, sábado, com a ‘Funk Connection’ de Abel Remesso a partir das 18 horas: “Abel tem uma paixão e um gosto musical abrangente e ecléctico sendo um entertainer nato, por vezes até um verdadeiro ‘Party Animal’, diz a organização. Promete energia, dos 20 aos 60 anos.

Dia de relaxar e de retemperar forças, domingo é dedicado ao ‘Chilling’ e convida a “passar a tarde numa tenda à beira-mar, rodeado de palmeiras e de sonoridades relaxantes”.

A organização lembra que os domingos são dia de descanso para muitos profissionais da restauração e o MEC pretende ser um ponto de encontro destes trabalhadores, à semelhança do que acontecia nas famosas ‘Sunday Stations’, que começaram em 99. Com isto em mente, a ideia é criar uma atmosfera relaxada, com chillout, menus detox, mas sem faltar caipirinhas e mojitos.

“Sendo o Mec um projecto ecléctico, dedicamos as sextas e os domingos à musica electrónica . Os sábados servem para música ao vivo, performance ou ‘selectors’ com sonoridades alternativas , pop rock , funky, jazz , tripop”, diz o mentor do projecto Paulo Lima. É aproveitar.

Por lapso, o DIÁRIO publicou na edição impressa desta sexta-feira que a actuação de Abel Remesso, no sábado, começava às 21 horas. A boa notícia, é que não vai precisar de esperar tanto tempo: a ‘Funk Connection’ de Abel Remesso começa ao final da tarde, às 18 horas, e promete diversão até a noite cair.