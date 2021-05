A selecção portuguesa sub-20 feminina de marcha atlética garantiu hoje a melhor prestação coletiva do Europeu da disciplina de Podebrady, na República Checa, nos 10 quilómetros, com Adriana Viveiros no segundo lugar individual, conforme já havia noticiado o Diário.

Em Podebrady, Viveiros cumpriu a distância em 47.10 minutos, um recorde pessoal e a terceira melhor marca nacional de sempre, conseguindo mínimos para os Mundiais de sub-20, no Quénia em agosto, e para os Europeus, em julho na Estónia.

Inês Mendes acabou a distância no quinto lugar, com 47.23, também um recorde pessoal e marca para Europeus e Mundiais, enquanto Bruna Marques, no 16.º lugar, já tinha mínimos para o Campeonato do Mundo e agora conseguiu outros para os Campeonatos da Europa.

"Difícil acreditar, [mas] sabia que tinha hipóteses. Estou na minha melhor forma e vim com o objetivo principal de bater o meu recorde pessoal, mas acabei por conquistar a prata, o que me deixou muito feliz, mas mais ainda o ouro coletivo", declarou Adriana Viveiros, citada pela Federação Portuguesa de Atletismo.

Nos masculinos, Pedro Dias conseguiu o nono lugar nos 10 quilómetros, com 42.51 minutos, um recorde pessoal e apuramento para Mundiais e Europeus sub-20.

Em elites, nos 35 quilómetros femininos, Inês Henriques desistiu, enquanto Hélder Santos e Rui Coelho, nos 50 quilómetros, estrearam a distância em Europeus com um 24.º e 25.º lugares, respetivamente.

Nos 20 quilómetros, Maria Bernardo foi desclassificada e Ana Cabecinha, recordista nacional, desistiu, mas o técnico nacional de marcha, Carlos Carmino, fez um balanço com "muito mais de positivo do que de menos bom" da participação.