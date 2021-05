Márcio Amaro hoje em 'Arts Online' no cais da Ponta do Sol

O cais da Ponta do Sol recebe hoje Márcio Amaro a partir das 19 horas, num vídeo do projecto 'Arts Online', para ver no portal https://cultura.madeira.gov.pt.

Um dos cais icónicos da Região, nomeadamente o da Ponta do Sol, serve de palco para a actuação do artista que nasceu na Camacha e que traz um dos seus originais ‘Bora lá’. Márcio Amaro é um artista que gravou nos últimos dois anos vários ‘singles’ e já actuou para as comunidades madeirenses espalhadas pelo Mundo.

Ponta do Sol é também um dos concelhos que tem sob tutela da Secretaria Regional o Centro Cultural John Dos Passos, que ostenta o nome do conhecido escritor que foi também pintor. Possui 400 obras de arte, na sua maioria aguarelas que criou ao longo das suas viagens. O Centro Cultural e a poucos minutos do cais da Ponta do Sol está aberto ao público para visitas, sendo o seu auditório local escolhido para conferências, debates, cinema e concertos como aconteceu recentemente.

De salientar que o 'Arts Online' é um dos projectos da Secretaria Regional de Turismo e Cultura que tem a particularidade de abranger várias áreas culturais desde dança, teatro, poesia música instrumental, música instrumental e música popular.