Cais de Câmara de Lobos recebe hoje hoje Ruben Aguiar em 'Arts Online'

Este terça-feira e no recente cais requalificado de Câmara de Lobos, o portal Cultura Madeira apresenta, às 19 horas, a canção 'Lua se pedires', de Ruben Aguiar.

Trata-se de mais um vídeo 'Arts Online', um projecto da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

Ruben Aguiar nasceu no Funchal a 18 de Outubro de 1987. A sua ligação ao mundo da música foi por influência do pai Armando Aguiar. Começou como teclista a acompanhar vários músicos. Aos 10 anos foi para o Conservatório de Música, tendo mais tarde oportunidade de actuar ao lado de vários artistas no continente e no Reino Unido.

Em 2014 tornou-se vocalista de uma banda e é a partir desta altura que os bares, discotecas da Madeira passam a contar com o agrupamento musical e se iniciam as deslocações às comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Para além de vocalista é autor e produtor de algumas músicas apresentadas pela banda como 'Para ti Pai', 'Cara de Menina' e do grande sucesso 'Amor das Outras' que fazem parte do álbum intitulado 'Tour 2015'.

Em 2016, Ruben Aguiar apostou na sua carreira a solo já com a sua própria banda e passa a actuar nas maiores festas da Região. Um ano mais tarde gravou três temas originais e em 2020 lançou o álbum '1963' em homenagem ao pai Armando Aguiar. É um dos artistas requisitados para programas de televisão regionais e nacionais e a sua plataforma de Youtube é subscrita por milhares de fãs, tendo uma das suas músicas atingido 2 milhões e 800 mil visualizações.