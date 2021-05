Márcio Amaro em destaque hoje no 'Arts Online'

O renovado Cais da Ponta do Sol recebe hoje o cantor Márcio Amaro, no projecto 'Arts Online' que atinge hoje o 40.º vídeo do projecto da Secretaria Regional de Turismo e Cultura. No total são 48 actuações com 29 artistas.

Desde ontem que a iniciativa iniciou a homenagem aos cantores de música popular, sendo que muitos deles levaram a Madeira aos quatro cantos do mundo com espectáculos junto à Diáspora, em festivais e eventos importantes para as comunidades como a Festa da Castanha no Scalabrini em Londres, A Festa Portuguesa em Jersey, entre outras.

Hoje, 'Arts Online' apresenta, pois, a actuação de Márcio Amaro, um artista natural da Camacha, com mais de 15 anos de carreira, que conta na sua carreira com um percurso pelas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, Austrália, Venezuela, Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. Inicialmente optou por covers e adaptações de músicos de outros artistas e nos últimos dois anos lançou vários singles como 'Pôr do Sol', 'Um Lugar para nós', 'Por esta estrada' e 'Estou Aqui'. Álbuns originais são dois: 'A Primavera Vez' e 'Batom'.

Márcio Amaro considera que um dos segredos do seu sucesso está relacionado com a “a alegria que transmite ao público durante as suas actuações”.

O Cais da Ponta do Sol foi o local escolhido para a interpretação de um dos seus temas originais, 'Pôr do Sol'.

Recorde-se que as obras de requalificação do cais ficaram concluídas em 2020, um investimento de 700 mil euros numa infra-estrutura que é parte integrante do património edificado da Região. Para a requalificação foi tida em atenção a preservação e reutilização dos materiais originais, tendo os trabalhos sido liderados pela APRAM e envolvido várias instituições nomeadamente a Direcção Regional da Cultura e a própria Câmara da Ponta do Sol.

Projectado pelo engenheiro Tibério August Blanc, o cais foi construído entre os anos 1848 e 1850 e foi até finais do século XIX o ponto de entrada e saída de pessoas e bens. Actualmente é um ponto de referência e ex-libris do concelho, sendo local de visita obrigatória não só para turistas, mas também para residentes. É neste local que, esta tarde, Márcio Amaro interpreta 'Pôr do Sol' para ver no portal Cultura Madeira às 19 horas em https://cultura.madeira.gov.pt.