Música popular ligeira em destaque hoje no 'Arts Online'

Depois da dança, teatro, poesia, música ligeira e instrumental chega agora a vez da música popular ligeira estar em destaque no 'Arts On-line', projecto da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

Esta quinta-feira, a partir das 19 horas, o 'Arts Online' exibe um vídeo no portal Cultura Madeira, apresentando um dos artistas mais populares da Madeira: Vasco Freitas. Começou a cantar aos 14 anos nos programas 'tu cá tu lá' no início dos anos 70 do século XX. Formou e ajudou a formar muitos conjuntos musicais e cantores e mudou o conceito de festas e de som no exterior. Durante a sua longa carreira de 48 anos, actuou em hotéis, arraiais, bem como festas não só na Região, mas também no estrangeiro. Cantou ao lado de artistas conhecidos do panorama musical como Sérgio Borges. Em 2018 e 2019 actuou nas eliminatórias do projecto da Secretaria Regional de Turismo e Cultura 'Madeira a Cantar' e mais recentemente em 2020 no tema 'Madeira', apresentado a 30 de Junho no Museu Quinta das Cruzes, canção que exalta as qualidades e belezas da Região Autónoma.

Hoje, a partir das 19 horas, assista à actuação de Vasco Freitas, no Cais 8, através do portal Cultura Madeira em https://cultura.madeira.gov.pt.