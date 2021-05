Carla Cabral orienta visita guiada a exposição no Museu Henrique e Francisco Franco

A arista plástica Carla Cabral visita, amanhã (dia 11 de Maio), o Museu Henrique e Francisco, para uma visita guiada à sua exposição, entre as 14 e as 17 horas.

A mostra intitula-se - composta por 17 obras - intitula-se 'Onde mora a saudade nos retratos emoldurados no interior da finitude da tua memória' e tem como mote o retrato, tema que Carla Cabral tem explorado no seu percurso como artista plástica.

Carla Cabral decidiu explorar o tema retrato/figurativo, envolvendo personagens do seu universo pictórico e vivêncial, inserindo deste modo o seu trabalho, no Museu dos irmãos Franco.

A exposição inaugurou no dia 25 de Março e pode ser visitada até 28 de Maio.

Sobre a artista

Foto Facebook Carla Cabral

Carla Cabral licenciou-se em Artes Plásticas/Pintura pelo Instituto Superior de Artes Plásticas da Madeira. Participa desde 1990 em diversas exposições colectivas e Individuais (pintura, ilustração, desenho, gravura, fotografia, instalação), em diversas cidades do país e do estrangeiro. Está representada em colecções particulares e na colecção do Museu de Arte Contemporânea do Funchal e no Museu de Memórias Funchal e no Centro Cultural- Quinta Magnólia. A sua última exposição individual esteve patente no Museu de arte Contemporânea-MUDAS, em 2018.