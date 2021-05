Francisco Oliveira reconduzido com 1.131 votos

Um total de 1.408 pessoas votaram, ontem, nas eleições para os corpos dirigentes do Sindicato de Professores da Madeira para o triénio 2021-2024, reconduzindo o actual coordenador, Francisco Oliveira. A maioria preferiu votar on-line (1.333), sendo que as restantes exerceram o seu direito presencialmente (75).

Ao encabeçar a Lista A - a única que concorreu ao sufrágio - Francisco Oliveira recebeu a confiança de 1.131 professores (80,33%). Outros 276 (19,60%) votaram em branco e um dos votos foi considerado nulo (0,07%). Relativamente ao Conselho Fiscal a Lista A arrecadou 1.263 votos, sendo que os restantes boletins 144 estavam em branco. Houve ainda um voto nulo.

Refira-se ainda que o sindicalista compromete-se a prosseguir com as suas reivindicações, nomeadamente a luta pela dignificação da carreira docente em todos os aspectos, fim dos percentis e das vagas para acesso aos 5.º e 7.º escalões da carreira docente, a contagem integral do tempo de serviço para todos os que vincularam antes de 2011, a valorização da carreira dos docentes a exercer no ensino privado, cooperativo e nas IPSS, com um contrato coletivo de trabalho justo e digno, medidas regionais sérias de combate ao desgaste e ao envelhecimento dos docentes, concursos transparentes em todas as modalidades e o fim da precariedade docente.