Ronaldo conquista Taça de Itália

A Juventus ergueu esta noite a Taça de Itália ao vencer na final a Atalanta por 2-1, numa partida que teve lugar no Estádio Città del Tricolore, em Régio.

Com o madeirense Cristiano Ronaldo a titular, a 'Juve' festejou a conquista do troféu graças aos golos de Dejan Kulusevski ao minuto 31 e de Federico Chiesa aos 73, com o Atalanta ainda a conseguir o empate à passagem do minuto 41, por intermédio de Ruslan Malinovski.