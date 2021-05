CMF atribui 7 mil euros à Associação Garouta do Calhau

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) visitou a Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal - Garouta do Calhau, para assinar um protocolo de apoio financeiro anual no valor de 7 mil euros.

Miguel Silva Gouveia sublinhou o papel “louvável” que a entidade tem na vida dos utentes, tanto com crianças, como com jovens, adultos e idosos, que “vivem em contextos de vulnerabilidade e isolamento social”.

“Esta associação promove um conjunto importante de actividades diversificadas nos centros comunitários, que ajudam a desenvolver as competências pessoais e sociais”, afirmou o autarca, sublinhando o carácter familiar que a Garouta do Calhau imprime no dia a dia no contacto com os utentes.

“O facto de os munícipes terem aqui um espaço de convívio nos centros comunitários sem dúvida que acarreta melhorias ao nível do bem-estar emocional e mental de quem os frequenta. No Funchal pautamos a nossa política pela proximidade de forma a que ninguém se sinta excluído”, referiu o presidente da CMF.

“Acreditamos que este apoio financeiro, no âmbito do associativismo, será fundamental para o desenvolvimento de actividades de cariz social ao longo de todo o ano, e vai permitir que possam continuar a fazer o trabalho nobre que têm feito até agora", acrescentou.

A Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal - Garouta do Calhau foi fundada em Março de 2003 e dinamiza seis centros comunitários no concelho, nomeadamente Murteiras, Viveiros, Quinta Falcão, Romeiras, Santo Amaro e Várzea. Nasceu da necessidade de responder às situações problemáticas subjacentes à existência de grupos sociais vulneráveis, e pretende implementar Projectos de Intervenção Social Intergeracional na comunidade, através da dinamização de actividades adequadas à população alvo.