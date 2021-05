Associação de Escoteiros - Grupo 24 recebe apoio financeiro de 1500 euros

Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) visitou ontem, acompanhado pela vereadora Dina Letra, a Associação de Escoteiros de Portugal - Grupo 24, para assinar um protocolo de apoio financeiro de 1.500 euros.

Esta verba destina-se à construção de uma horta pedagógica e de uns muros de suporte para a mesma, no âmbito da participação em projectos da autarquia, nomeadamente o Food Trails e o Pacto de Milão.

O protocolo surge no seguimento das políticas de proximidade da edilidade às associações do concelho e ao abrigo da candidatura da Associação de Escoteiros de Portugal - Grupo 24 ao apoio financeiro atribuído às Actividades de Interesse Municipal 2021.

De acordo com o comunicado enviado para a redacção, Miguel Silva Gouveia sublinhou o “trabalho nobre que esta entidade desenvolve com as crianças do concelho, inculcando os mais altos valores de cidadania”.

“É notável as actividades que os adultos funchalenses do futuro realizam ao fazerem parte desta Associação, que é um exemplo a seguir no meio educativo da nossa cidade. Estes jovens têm aqui uma casa onde aprendem valores fulcrais para a vida, como a autonomia, o respeito, a empatia para com o próximo, e ao mesmo tempo têm a oportunidade de fazer novas amizades e de se divertirem, com disciplina e regras à mistura”, Lê-se ainda na mesma nota.

“Este protocolo de apoio financeiro será muito útil para o desenvolvimento de iniciativas importantes, como a construção de uma horta pedagógica. Vamos continuar a apoiar aqueles que honram a sua missão de continuar a lutar por uma cidade feita por pessoas resilientes, com espírito de equipa e de interajuda, características vitais que temos de continuar a semear na nossa comunidade juvenil".