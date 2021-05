Rapariga ferida em acidente com moto 4

Uma rapariga de 17 anos ficou ferida há instantes na Avenida do Infante, no Funchal, na sequência de um acidente de viação.

Uma viatura ligeira colidiu com a moto 4 onde seguia a jovem, deixando-a com escoriações no corpo.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados ao local e imobilizaram a vítima, transportando-a de seguida para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.