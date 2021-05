Projecto 'Cartão Jovem Municipal' vence a iniciativa 'Jovens em ParticipAÇÃO'

A na Sala da Assembleia Municipal do Funchal acolheu, esta tarde, a sessão de apresentação dos projectos da iniciativa 'Jovens em ParticipAÇÃO', dedicada aos jovens do 3º Ciclo do Ensino Básico, com idades entre os 12 e os 16 anos.

A Escola Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva foi a vencedora com o projecto 'Cartão Municipal Jovem', que se destina aos jovens entre os 12 e os 29 anos, inclusive, residentes no concelho do Funchal. A proposta vencedora conta com um orçamento de 10 mil euros.

Além da escola vencedora, participaram nesta sessão o Externato da Apresentação de Maria, com o projeto 'Depósitos de Água para Encher Garrafas', e o Colégio Salesianos do Funchal, que apresentou um projecto direcionado ao Canil Municipal.

Na Sala da Assembleia Municipal estiveram presentes o Presidente da CMF e o respectivo Executivo municipal, tendo o presidente funchalense, Miguel Silva Gouveia, destacado “a visão destes jovens que abordaram temas que o Município tem procurado incutir na comunidade, nomeadamente sobre a valorização e participação ativa dos jovens na vida da cidade, a causa ambiental, e a causa animal".

O autarca agradeceu, por fim, aos alunos e às escolas pelas propostas apresentadas, e referiu que a CMF “vai tentar, através de outros instrumentos internos que dispomos, dar seguimento aos dois projectos que não saíram vencedores desta sessão, mas que acreditamos terem a capacidade para fazer a diferença e trazer valor acrescentado à cidade do Funchal.”