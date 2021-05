O teatro é "uma referência no sistema educativo"

O secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia fez hoje a abertura do XXIX Festival Regional de Teatro Escolar - Carlos Varela, promovido pela Escola Secundária Jaime Moniz, que este ano acontece on-line.

Jorge de Carvalho começou por homenagear todos aqueles que ao a longo das várias edições deram o seu contributo para que o Festival de Teatro Escolar se afirmasse no panorama regional, sublinhando também a importância do papel do seu mentor, Carlos Varela, "uma referência no teatro e na RAM".

O governante destacou que a presente edição, que se realiza num formato diferente, contribui para "afirmar o festival e afirmar escola", enaltecendo também o teatro como "referência no sistema educativo", uma vez que "privilegia a formação integral dos alunos e desenvolve talentos", numa "escola inclusiva, tolerante e solidária”.

Por seu turno, Ana Isabel Freitas, presidente Conselho Executivo da Escola Secundária Jaime Moniz, destacou a importância das aprendizagens significativas fora da sala de aula, onde se "associam competências e conhecimentos" e se "valoriza a cooperação e autonomia.

Para finalizar a sessão de abertura da presente edição, o terceiro ano do Curso Profissional de Artes do Espetáculo - Interpretação, do Conservatório - Escola das Artes - Engenheiro Luíz Peter Clode, apresentou a curta 'Ponto de vista', por Carolina Andrade.

Recorde-se que, durante a semana de 10 a 14 de Maio, sete escolas da RAM apresentarão os seus trabalhos num novo formato. Cada grupo foi desafiado a apresentar a concurso uma curta-metragem de 5 a 10 minutos. Estas curtas serão disponibilizadas on-line a toda a comunidade educativa, através do canal do Youtube O MONIZ - Carlos Varela e os links serão disponibilizados nas redes sociais Facebook Instagram, Linkedln e Twitter.

Estreias para terça-feira

Amanhã, dia 11 de Maio, o Grupo de Teatro da APEL apresenta, às 08 horas, 'Sentir uma arte maior', texto original de Graça Garcês, que propõe a redefinição do conceito de arte em primeira pessoa.

De seguida, o Núcleo de Teatro da EBS/PE da Calheta apresenta um trabalho original O teatro da Escola ComVida”, onde, num programa televisivo, Dom Covid é entrevistado. Por volta das 08h30, será lançado Entreato I, com testemunhos de ex-membros dos diferentes grupos de teatro da RAM.