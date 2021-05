Silêncio impera no assédio sexual

Bom dia.

Uma queixa de assédio sexual em dez anos Assim se faz a manchete do DIÁRIO de hoje, domingo, 16 de Maio de 2021. "As reclamações feitas na Inspecção do Trabalho sobre perseguição em contexto laboral são residuais. As vítimas optam pelo silêncio, como ‘Gabriela’, que revela como lidou com o cerco feito pelo patrão", pode ler na primeira página. Saiba tudo nas páginas 8 e 9.

A terra como ‘anti-stress’ Uma prática que já ocupa centenas, uma vez que "existem 529 hortas individuais no Funchal, distribuídas por uma área superior a três campos de futebol. Câmara já retirou 121, por incumprimento. Procura não pára de crescer", damos conta na chamada com fotografia a toda a largura na primeira página, que chama a atenção para a reportagem que poderá ler na página 2 e 3.

Noutro contexto, PS-M reserva 10 semanas para roteiro político é o título de uma notícia que conta que os "Socialistas levam debates com 10 temas transversais a todos concelhos". A ler na página 5.

No futebol, ontem foi dia de 'descanso para uns, e de renovação de esperanças para outros. Marítimo seguro na I Liga, Nacional ainda sonha escrevemos. "Derrota do Rio Ave salva verde-rubros, alvinegros só podem chegar à ‘liguilha’. Ambos jogam hoje". Leia mais sobre as contas da 'máquina de calcular' nas páginas 16 e 17.

Por fim, o tema do ano. Vacinas chegam a seis mil da restauração é o título principal, mas fique a saber que "há 50 dias que não se registavam tantos novos casos diários de covid". Leia as últimas nas páginas 12 e 13.

Isto e muito mais para ler no seu DIÁRIO de sempre, jornal que poderá tornar-se assinante aqui e se já é assinante pode conferir esta mesma edição em versão online aqui.

Boa leitura e bom domingo.